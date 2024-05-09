من وحي مسلسل دواعي السفر.. كيف تتعامل مع شخص محبط؟

يظهر الفنان أمير عيد، خلال أحداث مسلسل دواعي السفر، بشخصية يتملكها الإحباط، ليلقى رحلة مميزة تجمعه بالفلسطيني كامل الباشا، وتنشأ صداقة فريدة بينهما يدعمه فيها، ويجعله يواجه الحياة والمواقف الصعبة بشجاعة، فكيف تشجع شخصًا محبطًا وتدعمه؟

مسلسل دواعي سفر

من المقرر عرض مسلسل دواعي السفر، في الأيام القليلة المقبلة عبر منصة «WATCH IT»، وتناول البرومو التشويقي للمسلسل نصائحه له، وكيف يدعمه ليتحول من شخص مقبل على الانتحار، لشخص ذو أمل بعيدًا عن الاحباط، ويقول الدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«الوطن»، عن دعم الأشخاص المحبطين، أنه يجب أن يتم دعمهم دومًا.

دعم الأشخاص المحبطين

يوضح «فرويز»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لدعم المحبطين، يجب اتباع النصائح التالية:

كن موجودًا بجانبه، أخبره أنك دومًا معه، عندما يبكي أو يكون في حالة نفسية سيئة.

اجعله يشعر بأنك شخص مهم بالنسبة لك، وتحدث معه في شتى أمور حياته.

قدم له الدعم، في كل ما يحبه من طعام أو شراب أو هدايا، فهذه الأشياء تُظهر له مدى دعمك.

لا تقلل من آلامه فهذه من أكثر الأشياء التي تؤذي الشخص الذي يشعر بالإحباط.

لا تقدم النصيحة مباشرة، حتى لا يشعره ذلك بالضعف.

عدد له إنجازاته وأنه يستطيع أن يتغلب على كل ما يحبطه.

كرر له عبارات التفاؤل، لكي شعر بأنه أفضل.

ابحث عن حل معه لكل مشاكله.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من مستويات شديدة من الغضب، لذلك تحدث معه بهدوء.

واحدة من أكثر الطرق فعالية للتخفيف من الإحباط هي ممارسة النشاط معًا.

موعد عرض مسلسل دواعي السفر

يشارك في مسلسل دواعي السفر عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم: أمير عيد ونادين وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير، وسيعرض خلال الشهر الجاري، بشكل حصري على منصة «watch it»، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، ابتداءً من يوم 15 مايو المقبل.