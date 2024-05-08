3 طرق مجانية لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

ساعات قليلة ويفتح ملعب «سانتياجو برنابيو» أبوابه، لاستقبال مباراة مصيرية بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، لا تقبل القسمة على اثنين، وذلك في العاشرة مساء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. فما القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المرتقبة والتي تنقلها مجانًا؟

تُذاع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، بينما أعلنت بعض القنوات إذاعة بعض المباريات الخاصة بالبطولة القارية، وذلك من خلال وضع التردادات الخاصة بتلك القنوات من أجل مشاهدة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مجانا

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 12530.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر الصناعي: N S S 7.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 11785.

أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Eutelsat.

الفائز من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، سيكون على موعد مع مباراة قوية تجمعه ببوروسيا دورتموند، الذي حقق الصعب ونجح في تخطي عقبة باريس سان جيرمان ذهابًا وإيابًا، إذ فاز على البي إس جي بهدف في لقاء الذهاب، وعاد ليجدد الانتصار إيابًا بهدف مثله.

وستكون الفرصة صعبة أمام بايرن ميونيخ لتخطي عقبة ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بواقع 15 بطولة، ورغم ذلك لايزال الملكي يقاتل من أجل الذهاب بعيدًا في تلك البطولة والابتعاد أميالًا عن منافسيه.

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

الحكم: سيمون مارسينياك.

مساعد حكم: توماس ليستكيفيس.

مساعد حكم: آدم كوبسيك.

حكم رابع: إيفان كروزلياك.

حكم «var»: توماس كويتوسكي.

مساعد حكم «var»: أنتوني ريلي.