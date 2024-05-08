اعرف مصروفات KG1 للعام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية IPS

تستعد بعض المدارس في الفترة الحالية لإعلان نتائج قبول طلبات أولياء الأمور لالتحاق أبنائهم بها، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات KG1 للعام الدراسي المقبل، في جميع المدارس الرسمية IPS.

وفي السطور التالية نعرض مصروفات KG1 للعام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية IPS، وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

مصروفات KG1 في المدارس الرسمية IPS

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مصروفات KG1 للعام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية IPS تصل إلى 19 ألف جنيه بخلاف الزي المدرسي وأسعار الكتب المدرسية.

وتستعد المدارس الرسمية IPS للتواصل خلال الـ48 ساعة المقبلة مع الطلاب المتقدمين للالتحاق بها.

المدارس الرسمية IPS

المدارس الرسمية الدولية IPS هي نموذج تعليمي متميز يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث سعت الوزارة إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي من أجل تلبية حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على تلك المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG).

وتسعى الوزارة لزيادة عدد المدارس الرسمية الدولية عن 25 مدرسة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر.