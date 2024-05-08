لو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر

تشهد أسعار السيارات المستعملة، تراجع خلال الفترة الحالية، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار السيارات الزيرو، واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر، سعرها لا يتعدى 100 ألف جنيه، بحسب المواقع المتخصصة في السيارات على الإنترنت.

سيتروين AX موديل 1995

يبلغ سعر السيارة سيتروين AX موديل 1995 نحو 95 ألف جنيه ولا يزيد عن 100 ألف جنيه، السيارة مزودة بناقل حركة مانيوال، ومحرك سعة 1300 سي سي،

سكودا فورمان 1994

وتأتي سيارة سكودا فورمان، من بين السيارات التي لا يتعدى سعرها 100 ألف جنيه، حيث يتراوح سعرها ما بين 80 -100 ألف جنيه، ومحرك السيارة 1300 سي سي، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات.

لادا سمارا 1991

لا يتجاوز سعر السيارة لادا سمارا موديل 1991، ما قيمته 60 ألف جنيه، بمحرك 1500 سي سي، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

فورد فيستا 1997

من بين السيارات التي لا يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه، السيارة فورد فيستا 1997، بمحرك 1300 سي سي، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، ويبلغ سعر السيارة 90 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي 1999

تأتي السيارة سوزوكي ماروتي، بمحرك 800 سي سي، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، ويبلغ سعر سوزوكي ماروتي نحو 74 ألف جنيه.