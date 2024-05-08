أسعار الكاكاو عالميا تصل لـ8 آلاف دولار للطن.. وتوقعات بانخفاض الإنتاج

استأنفت العقود الآجلة للكاكاو اتجاهها التصاعدي، حيث تجاوزت 8000 دولار للطن، مدعومة بالأساسيات الأساسية على الرغم من الانخفاض الحاد الأخير في الأسعار بسبب قيود السيولة.

ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية مستمرة، حيث أعاق الطقس الجاف في ساحل العاج، أكبر دولة منتجة، المحصول المتوسط ​​وزاد من المخاوف بشأن الإمدادات.

أسعار الكاكاو عالميا

وأظهرت أحدث البيانات أن مزارعي ساحل العاج قاموا بشحن 1.37 مليون طن من الكاكاو إلى الموانئ في الفترة من 1 أكتوبر إلى 5 مايو، بانخفاض بنسبة 30٪ عن نفس الوقت من العام الماضي.

وتتوقع Trader Ecom Agroindustrial أن ينخفض ​​إنتاج الكاكاو في ساحل العاج 2023/24، والذي ينتهي في سبتمبر، بنسبة 21.5% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات عند 1.75 مليون طن، وأدت فترات هطول الأمطار الغزيرة التي أعقبها الجفاف في غرب أفريقيا إلى انخفاض غلة المحاصيل، بالإضافة إلى مرض الجذور المنتفخة الذي يؤثر على صحة أشجار الكاكاو.

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12261دولارا في أبريل 2024.

توقعات أسعار الكاكاو

ارتفع سعر الكاكاو بمقدار 4,510.55 دولار أمريكي/ طن أو 107.50% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

من المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 9883.26 دولار أمريكي/ طن بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 10906.59 دولار خلال 12 شهرًا.