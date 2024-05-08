«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة: طقس قاس يبدأ من غد ويستمر 3 أيام

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير غدا الخميس، وتستمر نحو 3 أيام، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءًا من الأحد 12 مايو.

طقس شديد الحرارة

أوضحت «الأرصاد» في بيان جديد لها عبر موقعها الإلكتروني منذ قليل، أنه يسود بداية من غد الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد، وتكون درجات الحرارة خلال ثلاثة أيام مقبلة كالتالي:

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى: 37 والصغرى 25 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى: 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 11 مايو

- القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية