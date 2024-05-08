أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه

بعد إعلان دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن غدا الخميس أول أيام شهر ذو القعدة، بدأ كثيرون بالاستفسار والسؤال عن حكم صيام الشهر الهجري، من منطلق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات.

صيام شهر ذو القعدة

حول حكم صيام شهر ذو القعدة، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن الصوم سنة في الأشهر الحرم، ومنها ذو القعدة، ففي حديث الباهلي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال له: «فمن الحُرُم وأفطر»، وفي رواية: «صم الحُرم وأفطر» وفي رواية قال: «صم الأشهر الحرم»، لافته إلى أنّ هذا دليل على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، بقوله تعالى: «مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ».

فضل شهر ذي القعدة

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ الأشهر الحرم لها ميزة ومكانة، حيث قال الله عز وجل فيها: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» (التوبة: 36)، موضحًا أنّ من ظلم الإنسان لنفسه ألا يغتنم هذه الأشهر، أو أن يقع في الأخطاء، أو أن يهمل هذه الأوقات المباركة، كما جاء عن أحد الصحابة، أنّ العمل في هذه الأشهر، ثوابه مضاعف والذنب فيها يضاعف وزره.

أعمال مستحبة في الأشهر الحرم

أضاف «شلبي» في برنامج «حديث الروح» عبر شاشة القناة الأولى، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين أن يستغلوا هذه الأشهر بطاعة الله عز وجل، خاصة الصيام عبادة عظيمة كما قال النبي: «مَن صام يومًا في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفًا».

وتابع أمين الفتوى، أنّه على المسلمين في الأشهر الحرم الإكثار من الأعمال الصالحة، كالصيام، والمداومة على قراءة القرآن والاستغفار، وصلاة الليل، والمحافظة على النوافل، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى اثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة»، فضلا عن كثرة الصدقات، مستشهدًا بقول النبي: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».