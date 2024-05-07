«الأوقاف» تطلق اسم الشيخ محمد عبده على دفعة الأئمة الجدد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إطلاق اسم الشيخ محمد عبده على دفعة الأئمة الجدد تعاقد 2024، مبينة أن هناك شروطا محددة لدفعة الأئمة.

شروط الإعلان

وتضمنت شروط الإعلان التابع لوزارة الأوقاف في بيانها كما يلي:

10 أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. أن يكون المتقدم من الذكور.

6. ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا وقت تاريخ نشر الإعلان.

مؤهلات الأئمة

7. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتمّ رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).

8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.