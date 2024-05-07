وكيل «الأوقاف» يوضح أسباب تحقيق البركة في العمر.. منها الصبر على أداء العمل

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، إنَّ هناك أسباب لتحقق البركة في العمر، ولا يشترط أن يكون عمر الشخص طويلاً حتى يكون فيه بركة، لافتًا إلى أنَّ ارتكاب المعاصي والذنوب والمجاهرة بها تمحق بركة العمر، فيما أنّ الالتزام بأمور معينة تجلب رضا الله سبحانه وتعالى.

3 أسباب لتحقيق البركة في العمر

وحول أسباب تحقيق بركة العمر، أوضح وكيل وزارة الأوقاف في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَّ هناك 3 أمور على المسلم الالتزام بها ومنها: «النية الصادقة، وتأدية المسؤولية على أكمل وجه، والصبر على أداء العمل».

فضل النية الصادقة

وتابع: «ابن عطاء الله السكندري له مقولة شهيرة وواقعية وهي أنَّ الأعمال ليست بآمادها ولكن بإمدادها، رب عمر يتسع أو يطول أمده ويقل مدده وكم من عمر يقل أمده ويكثر مدده، وسيدنا سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن رغم أنه توفي وهو في الثلاثينات من عمره، ولمن كان عمله وعطائه كبير».