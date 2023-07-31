تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات غير مؤثرة في شارع صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 31 يوليو 2023.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم نجد كثافات بسيطة لكنها غير مؤثرة.

سيولة مرورية حتى طريق العروبة

وأضافت أنّ كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية غير مؤثرة تختفي في أثناء التوجه إلى طريق المطار.

بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة

وأشارت إلى ظهور بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية ومتجه إلى كوبري الفنجري، وكذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين نتيجة أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتزيد الكثافات مع ساعات الذروة، وما زالت مستمرة في شارع الهرم الرئيسي الذي يشهد تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.