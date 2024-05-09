سعر الدينار الليبي في البنوك اليوم الخميس 9-5-2024

سجل سعر الدينار الليبي اليوم 9-5-2024 نحو 9.79 جنيها خلال بداية التعاملات الصباحية، ويساوي 100 دينار ليبي قيمة 979 جنيها مصريًا وفق آخر تحديث صادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الليبي

وترصد السطور التالية أسعار العملات بما فيها سعر الدينار الليبي وفق آخر تحديث لشاشات عرض البنوك المصرية خلال بداية التعاملات.

سعر الدينار الليبي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الليبي في البنك المركزي المصري نحو 9.79 جنيه للشراء و9.92 للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.55 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 50.99 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.24 جنيه للشراء و59.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.66 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 153.75 جنيه للشراء و154.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.55 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.