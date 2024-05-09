تراجع كبير في أسعار الأضاحي 2024.. كيلو القائم أقل من 150 جنيها

شهدت أسعار الأضاحي 2024 تراجعًا كبيرًا في الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك، ليسجل الكيلو القائم نحو 140 جنيهًا في الأسواق خلال تعاملات هذا الأسبوع مقابل 180 جنيهًا الفترة الماضية لتبلغ قيمة الانخفاض نحو 40 جنيهًا تقريبا.

أسعار الأضاحي 2024

سجلت أسعار الأضاحي اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 و150 جنيهًا، كما بلغت أسعار اللحم البتلو وتعد من أغلى أنواع اللحوم نحو 250 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم «العجل» سجل نحو 170 جنيهًا، والضأن نحو 175 جنيهًا، متوقعا المزيد من الانخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى بحسب «الشعبة العامة للقصابين».

سعر كيلو الخراف القائم 2024

- يصل سعر كيلو الخروف البرقي من 190 إلى 225 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي أو الفلاحي، من 160 إلى 220 جنيها.

أسعار البقر والجاموس

- حقق متوسط سعر الجاموس الصغير ما يقرب من 175 جنيها للكيلو القائم.

- بلغ متوسط سعر الجاموس الكبير نحو 165 جنيهًا للكيلو القائم.

- وأما عن متوسط سعر البقري الصغير فوصل إلى 185 جنيها للكيلو القائم.

- وصل سعر كيلو البقر الكبير القائم، نحو 175 جنيها.