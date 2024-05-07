أسعار الأضاحي 2024.. تراجع كبير قبل العيد

شهدت ‎أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2024، تراجعا كبيرا في أسواق الماشية ليسجل الكيلو القائم نحو 140 جنيهًا في الأسواق خلال تعاملات هذا الأسبوع، مقابل 180 جنيهًا خلال الفترة الماضية لتبلغ قيمة الانخفاض نحو 40 جنيهًا تقريبا.

أسعار الأضاحي 2024

وسجلت أسعار الأضاحي اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 و150 جنيهًا، مضيفا أن أسعار اللحم البتلو أغلى أنواع اللحوم سجلت 250 جنيهًا، موضحا أن كيلو لحوم الماشية الذكور القائم «العجل» سجل نحو 170 جنيهًا، والضأن نحو 175 جنيهًا، متوقعا المزيد من الانخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى، بحسب «الشعبة العامة للقصابين».

أسعارالأضاحي الضاني

وارجعت الشعبة التراجع في الأسعار لعملية الركود الذي يشهدها البيع والشراء في الأسواق و المنافذ الحكومية، حيث سجل كيلو اللحم القائم في العجل البقري نحو 180 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو اللحم الجاموسي قيمة 150 جنيهًا، بينما سجل سعر لحوم الماعز220 جنيهًا للكيلو.