لاعبة الجمباز علياء صالح عن تأهلها لأولمبياد باريس: مدربتي شجعتني

قالت علياء صالح الفائزة في في منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والمتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، إنّها بدأت ممارسة اللعبة في الثالثة والنصف من عمرها، مشيرةً إلى أنها لعبت أكثر من رياضة مثل التنس والسباحة، ولم تُعجب إلا بالجمباز الإيقاعي، لافتة إلى أن مدربتها نهى حسام تشجعها على الاستمرار في اللعب لمدة 9 سنوات، كما يقدم اتحاد اللعبة دعما كبيرا لها، بالإضافة إلى الدعم الأسري من أبيها وأمها وأخيها، ومدرب الفيتنس الخاص بها.

وأضافت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «في منافسات بطولة أفريقيا، نافست لاعبتين من مصر ولاعبة من أنجولا، وتفوقت عليهم».

كود المنافسات في لعبة الجمباز الإيقاعي

وتابعت: «كود المنافسات في الجمباز يتغير كل 4 سنوات، فهناك درجات على النظافة والانسيابية مع الموسيقى، ويعتبر الحصول على 36 درجة أمر رائع».

وواصلت: «أفضل الفردي على الجماعي، لأن إحدانا إن تأخرت فإن الفريق بالكامل ينقص في الدرجات، ومدة المنافسة الجماعي 2.5 دقيقة والفردي 1.5 دقيقة، واللعبة تحتاج إلى تمرين كبير».