أول ظهور لفنان العرب محمد عبده بعد إصابته بالسرطان (فيديو)

أعلن فنان العرب محمد عبده منذ 3 أيام إصابته بمرض السرطان، والبدء في تلقي جلسات العلاج الكيماوي في أحد مستشفيات باريس، والذى كان بمثابة المفاجأة للجمهور ومحبيه في الوطن العربي.

كيف ظهر محمد عبده بعد أنباء اصابته بالسرطان؟

وخرج فنان العرب محمد عبده في أول ظهور له بعد إعلان اصابته بالسرطان خلال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ينهىء نجل رجل الأعمال سالم الهندي بحفل زفاف نجله، وقام بغناء مقطع صوتي من أغنية القمر مع الشمس، والتي كانت بمثابة أول رسالة اطمئنان يبعثها لجمهوره في الوطن العربي ولكل محبيه.

حقيقة اعتزال محمد عبده

وكانت العديد من الشائعات انتشرت عن اعتزال محمد عبده بعد إصابته بالسرطان، وابتعاده عن الغناء بشكل نهائي، وهو ما نفاه مصدر مقرب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مؤكدَا أنه لن يبتعد عن جمهوره وفنه ولن يعتزل الغناء.