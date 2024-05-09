أيام قليلة، تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل دواعي السفر من أعمال منصة أعمال WATCH IT الأصلية، والمقرر عرضه يوم 15 مايو الجاري عبر منصتها، ويقوم ببطولته الفنان أمير عيد، في ثاني أعماله الدرامية بعد نجاح مسلسل ريفو بجزئيه الأول والثاني.

منصة WATCH IT تكشف عن بوستر جديد لمسلسل دواعي السفر

وكشفت منصة WATCH IT منذ قليل، عن بوستر جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليه: «استنوا عمرو في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو».

أبطال مسلسل دواعى السفر

ورفع مسلسل دواعي السفر شعار«عيش كل يوم وكأنه آخر يوم»، وهو من بطولة أمير عيد، أيمن الشيوي، كامل الباشا، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ناير.