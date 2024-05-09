11 نصيحة لحماية السيارة من الحرائق.. احرص على اتباعها خلال الموجة الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، ربما تتعرض بعض السيارات إلى خطر الحرائق، نتيجة اتباع أصحابها مجموعة من التصرفات الخاطئة سهوا، لذا نصحت الإدارة العامة للحماية المدنية، أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بعدد من النصائح حتى لا تتعرض مركباتهم لاشتعال النيران خلال الموجات الحارة.

نصايح لحماية السيارة من الحرائق خلال الموجة الحارة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز النصائح المقدمة من الإدارة العامة للحماية المدنية:

1- يجب ركن السيارة في منطقة بها ظل، حال تركها لفترات طويلة.

2- اترك النوافذ مفتوحة طول طريق للتهوية الجيدة والحفاظ على برودة سيارتك في فصل الصيف.

3- قم بتغطية الأبواب لأنها تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بالسيارة من الداخل.

4- عدم تشغيل التكييف خلال تشغيل السيارة.

5- تجنب وضع أي مواد قابلة للاشتعال، سوا «روائح السيارة أو شاحن الموبايل أوالكحول المطهر».

عدم التدخين والتأكد من سلامة الإطارات

6- تأكد من نسب المياه داخل محرك السيارة، حتى لا يتصاعد دخان منها بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة مفاجئة.

7- الحذر من عدم ترك الملمع داخل السيارة لاحتوائه على مواد قابلة للاشتعال.

8- التأكد من سلامة الإطارات، وضبط الهواء بما يلائم حرارة الجو، تجنبًا لانفجارها.

9- عدم ملىء خزان الوقود كاملًا، وتعبئة وقود السيارة في المساء والتأكد من عدم وجود أي تسرب، بالإضافة إلى فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها وإحكام ربط الفواصل.

10- عدم التدخين داخل السيارة خلال القيادة.

11- التأكد من سلامة التوصيلات في الدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المناسبة للدائرة الكهربائية، بالإضافة لعدم تركها غير مغطاة، حتى لا يحدث أي احتكاك في جسم السيارة وعدم ملامسته لأي جسم معدني في السيارة.