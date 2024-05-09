مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة.. هل تستمر الأجواء الحارة؟

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة الماضية، جعل البعض يعتقد أنه سيستمر طويلًا، لتفجر هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة بشأن طقس الساعات الـ48 ساعة المقبلة، معلنة عودة الأجواء الشتوية مجددًا.

عودة انخفاض درجات الحرارة

تتأثر السواحل الشمالية الغربية مع بداية غد الجمعة بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتحديدا على مطروح والإسكندرية وكل ما يقع تحت نطاق السواحل الشمالية الغربية، مقارنة بباقي مناطق الجمهورية التي ستظل محتفظة بدرجات الحرارة المرتفعة، ولكنها ليست شديدة الحرارة مثل الأيام الماضية وفقًا لمحمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

وتابع «القياتي» أن الكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، ستبدأ بالتأثير على أغلب مناطق الجمهورية، على أن تعود إلى معدلاتها الطبيعة بداية من يوم السبت، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى في حدود 30 درجة مئوية، مع وجود بعض السحب على شمال الجمهورية ترجع إلى وجود مخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس في ساعات النهار.

التعامل مع تلك الأجواء الباردة

هناك العديد من الأمور التي ينصح باتباعها للتعامل مع تلك الأجواء الباردة، والتي تساعدك في التغلب عليها والتي يمكن تناولها على النحو التالي: