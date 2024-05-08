«الإفتاء» تعلن الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا، وثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وبالتالي فإن غداً الخميس 9 مايو 2024، هو غرة الشهر هجرياً.

وبذلك تتوافق نتيجة الاستطلاع مع ما كشفته الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنّ موعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة وأول أيام الشهر، الخميس 9 مايو الجاري، وتوافق وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا السبت 15 يونيو 2024، ويأتي موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً الأحد 16 يونيو 2024.

دعاء رؤية الهلال

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

فضل شهر ذي القعدة

- شهر ذي القعدة هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم، وسُمي بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، وفقا لما أوضحه مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية.

- ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» البقرة: 19.

- ومن فضل شهر ذي القعدة، أنه يٌستحب الصيام فيه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال له: «فمن الحُرُم وأفطر وفي رواية: صم الحُرم وأفطر وفي رواية قال: صم الأشهر الحرم».

- وعن فضل شهر ذي القعدة، فقد ذكر النبي في حديث شريف، فقَالَ -صلى الله عليه وسلم- عندما كان في حجة الوداع: «إن الزَّمَان قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُوالقَعْدَةِ وَذُوالحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ (رواه البخاري ومسلم)، فهم ثلاثة متتاليات وهم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم والشهر الفرد هو شهر رجب.