«وفري فلوسك».. بمكونات بسيطة حضري المخمرية في المنزل

المخمرية من مستحضرات التجميل الضرورية، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة مضمونة، بدلًا من شرائها، إذ تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية، التي قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، لمن يعانون من حساسية الجلد، بحسب موقع «style» البريطاني.

مكونات المخمرية:

ملعقة كبيرة فازلين، يمكن شرائه من الصيدلية، ويستخدم في منتجات العناية والتجميل.

ملعقة كبيرة زبدة كاكاو.

ملعقة كبيرة زيت لوز أو جوز هند، أو أي زيت مكسرات، ذات جودة عالية.

10 قطرات زيت لافندر.

5 قطرات زيت ليمون.

5 قطرات زيت ورد، ويمكن الاكتفاء بنوعين من الزيوت، أو الاستبدال بالزيوت التي تحتوي على روائح عطرية مفضلة، لدى كل شخص.

طريقة تحضير المخمرية في المنزل:

تبدأ الخطوة الأولى بخلط بعض المكونات، وهي ملعقة كبيرة فازلين، وملعقة كبيرة زبدة كاكاو، وملعقة كبيرة زيت لوز، والتقليب جيدًا حتى تندمج الزيوت، ثم وضع الخليط في الميكروويف عدة ثواني، أو تركه على حمام مائي، حتى يتحول إلى سائل.

لا يفضل استخدام الخليط ساخن تمامًا، بل يجب تركه حتى يهدأ قليلًا، ويصبح دافيء أي ليس ساخنًا أو باردًا تمامًا، وتضاف 10 قطرات زيت لافندر، و5 قطرات من زيت الليمون، و5 قطرات من زيت الورد، ويتم دمج الخليط جيدًا.

حفظ المخمرية في الثلاجة أو خارجها

توضع الزيوت التي تم تحذيرها في عبوة صغيرة، وتترك حتى تبرد تمامًا، ويمكن حفظها بطريقتين، في الثلاجة أو خارجها، إذ تظل صالحة لفترة طويلة.