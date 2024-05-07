تراجع كبير في سعر الذهب الآن.. اعرف عيار 21 وصل كام

تراجع سعر الذهب الآن في مصر بشكل ملحوظ، إذ انخفض جرام الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيهًا بدلًا من 3100 جنيهًا منذ تعاملات أمس للشراء دون مصنعية أو ضريبة، بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

ونرصد في السطور التالية سعر الذهب الآن في مصر لجميع الأعيرة بعد التراجع بنحو 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء الآن في مصر بـ3531 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في الصاغة 2649 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

استقرار سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في مصر بلغ 2060 جنيهًا دون مصنعية أو ضريبة

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب الآن، جاء بـ24 ألفا و720 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

وسجلت الأونصة 2316 دولارا أمريكيا.