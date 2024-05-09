مساعدات غزة.. مصر السند

منذ بدء العدوان الإسرائيلى الغاشم وحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، برهنت مصر من خلال مواقفها الثابتة أن دعمها لفلسطين راسخ فى الوجدان، ويعتبر بمثابة عقيدة، فعلى مدار أكثر من سبعة شهور من هذه الحرب، أكدت التحركات الآنية والجهود الحثيثة التى بذلتها الدولة المصرية دولياً وإقليمياً وعربياً على مقاربتها للقضية، وأنها الأساسية لمصر على المستوى الإقليمى، مكرسة جهودها للدفع باتجاه حلها والدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطينى لرفع مظلوميته التاريخية.

وعلى صعيد جهود وقف العدوان كانت مصر ولا تزال هى الوسيط بين جميع الأطراف، حتى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الوصول إلى هدنة مؤقتة، وبعد انتهائها تسعى بكامل طاقتها الدبلوماسية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما استقبلت مئات الجرحى والمصابين والذين يعالجون بشكل كامل فى المستشفيات الحكومية على نفقة الدولة.

كما استضافت العديد من اللقاءات التى جمعت وزراء خارجية الدول الأوروبية والعربية وأمريكا لتأكيد أهمية وضرورة دعم القضية الفلسطينية والدعوة إلى حل الدولتين والعودة إلى حدود اتفاقية 7 مايو 1967، وذلك للحفاظ على حقوق الفلسطينيين تحت مظلة حكومة وطنية مختارة من الشعب.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العديد من اللقاءات، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، أو القبول بمبدأ تهجير أهالى القطاع إلى أى مكان، كما كان لها دور فى أروقة محكمة العدل الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال، وكانت منذ اللحظة الأولى أمام معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية، وبسبب التهديد الإسرائيلى، شاركت فى عمليات الإنزال الجوى للمساعدات الإنسانية، حتى تضمن وصول المواد الغذائية إلى مستحقيها.