بعد المقاطعة.. بورصة الدواجن تعلن تحديثا جديدا لأسعار الفراخ البيضاء

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عبر المنصة الرسمية الصادرة عنها عبر الإنترنت، عن أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 9-5-2024، إذ سجلت نحو 75 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 87 جنيهًا.

أسعار الفراخ البیضاء اليوم

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن أسعار الفراخ البيضاء تشهد حالة من الهدوء والاستقرار بسبب قلة الطلب على الشراء نظرًا لأن حملات المقاطعة التي دعا لها عدد كبير من المواطنين لقيت استجابة واسعة في القاهرة والمحافظات، ما دفع عددا كبيرا من أصحاب المزارع إلى النزول بالأسعار من 85 جنيهًا في المزرعة وفق آخر مبادرة من الحكومة إلى 75 جنيهًا للكيلو بسبب المقاطعة.

أسعار الرومي الیوم

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الرومي اليوم الخميس 9-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- سجلت أسعار الرومي نحو 210 جنيهات للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 155 جنيها للكيلو.

- أسعار الدواجن البلدي نحو 97 جنيهًا في المزرعة و105جنيهات للمستهلك.

- سجل سعر البانيه 195 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 جنيها و17 جنيها.

- وسجل سعر الكتكوت الساسو 16 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 جنيهات و11 جنيها.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 و16 جنيها.

سعر كيلو البط

سجل سعر صدور الدجاج نحو 122 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 114 جنيها.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.