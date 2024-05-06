بعد المقاطعة.. الفراخ البيضاء تتراجع 25 جنيها في شهر واحد

حددت الحكومة في مطلع أبريل الماضي أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة بـ85 جنيهًا وذلك للحد من زيادة أسعار الفراخ البيضاء، بعد أن تجاوز سعرها في المزرعة 95 جنيهًا، وكانت تباع للمستهلك 120 جنيهًا، وبعد تفعيل تلك الأسعار والالتزام بها من قبل أصحاب المزارع والتجار؛ ظهرت دعوات المقاطعة فكان لها أكبر الأثر في انخفاض الفراخ البيضاء 25 جنيهًا إذ سجلت نحو 88 جنيهًا وفق آخر تحديث.

تراجع الفراخ بسبب حملات المقاطعة

وأسهمت دعوات المقاطعة قبل 15 يومًا في انخفاض الفراخ البيضاء إلى أدنى مستوى لها وسجلت في المزرعة نحو 77 جنيهًا وللمستهلك 88 جنيهًا للكيلو بحسب الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، وفق حديث الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، مبينًا أنَّ حملات المقاطعة كان لها أثر إيجابي في تراجع الفراخ البيضاء وهي ثقافة جديدة لدى المواطن المصري.

أسعار الدواجن اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 6-5-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراجعت الفراخ البلدي بشكل كبير بقيمة 8 جنيهات للكيلو إذ سجلت نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك.

سجل سعر البانيه بين 190 و200 جنيه.

سجل سعر صدور الدجاج بين 120 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيهًا.