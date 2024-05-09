طلاب «آداب كفر الشيخ» يطلقون مبادرة «الفرق» لدعم ذوي القدرات الفائقة

قدم مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، مبادرة (الفرق) في إطار مشروع تخرجهم لدعم ذوي القدرات الفائقة مجتمعيا، وذلك بإشراف إشراف دكتورة إيمان حلمي مدرس الإذاعة والتلفزيون بالكلية، وبرعاية الدكتور وليد البحيري عميد الكلية.

ذوو القدرات الفائقة

وأوضحت الطالبة آلاء عماد عامر، كاتبة الاسكريبت والإخراج في المبادرة، أن فكرة المبادرة جاءت في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى القدرات الفائقة ودعمهم بشكل كبير ومستمر، مضيفة: «فكرنا نظهرهم بصورة مختلفة عن اللي الناس وخداها عنهم وإن مافيش فرق بينهم وبين الأسوياء، والفرق في العقول اللي صورت إن في اختلاف».

الجانب المعنوي من المبادرة

وأشارت إلى أن المبادرة عملت على الجانب المعنوي أكثر من أي جانب آخر، إذ وضعت المواهب والقدرات جانباً وتعاملت مع الأبطال من ذوي الهمم بمنطلق الإنسانية بهدف توضيح كيفية ممارسة الأشخاص من ذوي القدرات الفائقة لأعمال حياتهم اليومية بشكل سلس.

وأكدت أن أكثر ما جعل المبادرة محل تميز أن أعمال التعليق الصوتي كانت من خلال قائد الفريق من ذوي القدرات الفائقة، لافتة إلى أن المبادرة شارك بها كل من آلاء عماد عامر، سهيلة السيد، محمد صبري، روان بحيري، أبرار أحمد، إيمان صقر، نورهان مبروك، أدهم محمد، نانسي محجوب.