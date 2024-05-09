مستشار بمركز الأهرام للدراسات: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وصلت لمستوى متدهور

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وصلت لمستوى من التدهور غير المسبوق وأمريكا تعد الحليف الأهم لدى إسرائيل، مشددًا على أنه وبسبب السياسة التي اتبعها نتنياهو في الحرب تم خلق الخلاف والتوتر الأمريكي الإسرائيلي، متابعًا: «إسرائيل تتعامل مع الولايات المتحدة كما لو كانت ماكينة صرف آلي تقدم لها ما تريده من دعم».

سياسات الحكومة الإسرائيلية

وأضاف «عبد الجواد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية «أون»: «إسرائيل تتعامل مع أمريكا وكأنها ليست دولة كبرى لها سياستها ومصالحها.. وبسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية هناك تعارض حدث بين تل أبيب وواشنطن».

وأشار إلى أن أمريكا تمارس خلال الفترة الحالية ضغطًا على إسرائيل لكي تبقى العملية في رفح عند المستوى الراهن، ولكن الجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية قوي وشديد الغطرسة، موضحًا أنه دون الدعم الأمريكي للتيارات المتشددة الصهيونية سيحدث انهيار كامل لتلك التيارات.

وتابع: «الولايات المتحدة ترى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة انحرفت في مسارها بشكل كبير، وطريقة تعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة شهدت خلافات وكان هناك حرص من واشنطن على ألا يخرج ذلك للعلن وأن يتم مناقشته في الغرف المغلقة».