درجات الحرارة اليوم الخميس.. الأجواء مستقر والعظمى في القاهرة 31

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، مشيرة إلى أنَّه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2 مايو 2024.

القاهرة: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 19

6 أكتوبر: العظمى 31 الصغرى 19

بنها: العظمى 30 الصغرى 18

دمنهور: العظمى 30 الصغرى 18

وادي النطرون: العظمى 29 الصغرى 18

الزقازيق: العظمى 30 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 16

السويس: العظمى 30 الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 18

مطروح: العظمى 24 الصغرى 17

العلمين: العظمى 24 الصغرى 17

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 17

بني سويف: العظمى 32 الصغرى 16

المنيا: العظمى 32 الصغرى 17

أسيوط: العظمى 33 الصغرى 17

سوهاج: العظمى 34 الصغرى 19

قنا: العظمى 36 الصغرى 21

الأقصر: العظمى 36 الصغرى 22

أسوان: العظمى 37 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 37 الصغرى 21

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 22.