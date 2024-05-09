 قصف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف مناطق متفرقة شرق رفح الفلسطينية

أكد بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة شرق المدينة تطلق الرصاص والقذائف بين الفينة والأخرى باتجاه منازل وممتلكات المواطنين.

وأضاف جبر، في رسالة على الهواء، عبر قناة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف الفلسطينيين في رفح الفلسطينية الذين يحاولون التحرك داخل المناطق الشرقية، إذ تباغتهم هذه الآليات والطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين.

وتابع: الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء مدينة رفح الفلسطينية، ما ينذر باحتمالات شن هذه الطائرات العسكرية غارات في رفح الفلسطينية، وبخاصة أنها تقوم بالتحليق المكثف منذ ما يزيد عن نصف ساعة في أجواء المدينة بشكل ملحوظ.