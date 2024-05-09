مدير مستشفى الكويتي برفح الفلسطينية: ضمائر العالم كله خرجت عن الخدمة

قال صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، إنه المستشفى الوحيد المتاح الآن، في ظل كارثة ومجازر تحدث الآن، بالتزامن مع قصف عشوائي إسرائيلي مستمر، موضحًا أن ما يحدث تحد سافر لكل القوانين الدولية، والعالم العربي والإسلامي يتفرج على الشعب الفلسطيني صامتًا.

الصحة والصحة العالمية خرجت عن الخدم

وأضاف «الهمص»، خلال تصريحات مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»: «وزارة الصحة والصحة العالمية والمنظمات الدولية، خرجت عن الخدمة.. أين الصحة العالمية؟.. والأنروا؟.. كلاهما لم يقف عند مسئولياته.. المستشفيات تعج بالمرضى».

وذكر أن هناك قصف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف مناطق متفرقة في شرق، معقبًا: «كارثة إنسانية وصحية، والقصف مستمر والقذائف عشوائية، وتطال كل ما هو فلسطيني، في محاولات لترهيب الشعب الفلسطنيي».

وواصل: «من خرج عن الخدمة ليست مؤسساتنا الصحية وحدها، لكن أيضًا ضمائر كل العالم والمنظمات الدولية».