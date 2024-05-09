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فحص امتحان علوم 2 إعدادي بالدقهلية بعد تداول شكوى بتسريبه وتطابقه بعام 2021

كتب:

آية حسنين
11:41 م | الخميس 09 مايو 2024
ناصر شعبان

ناصر شعبان

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن تكليف لجنة من توجيه عام العلوم لبحث شكاوى نُشرت بوسائل التواصل الاجتماعي، عن تطابق امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022 مع اختبار مادة العلوم للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وتسريب الامتحان بإدارة منية النصر.

فحص شكوي تسريب وتطابق امتحان العلوم بالدقهلية

وأشار«شعبان» في بيان، إلى أنه تبين وجود تشابه في بعض الفقرات شكلا ومختلفة مضمونا.

وجاء تقرير اللجنة - وفق وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية - كالتالي:

- أن هناك تطابق فى الجزء الأول من السؤال الأول فقرة ٤ ولكن هناك اختلاف في الجزء الثانى من السؤال مما يترتب علية اختلاف السؤال و الإجابة 

- السؤال الرابع الفقرة ( أ ) والفقرة ( ب ٢ و٣ ) هو تشابه بسيط جدا في الشكل مع اختلاف المضمون ويترتب عليه اختلاف الإجابة ولا يوجد تطابق 

تطابق 20% من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة

وأوضح أن تقرير اللجنة أثبت أن امتحان ماده العلوم لم يتضمن سوى 20٪؜ من أسئلة امتحانات أعوام سابقة، وهذا أمر طبيعي ومتاح لواضع الامتحان أن يفعله، لكن لم يكن هناك أي تطابق في الأسئلة كلها كما تردد.

 

وذكر «شعبان» بأن امتحان مادة العلوم في الإدارة التعليمية لمنية النصر بالدقهلية، لم يكن موحدا على مستوى الإدارة التعليمية، فقد قُسمت الإدارة إلى قطاعات، وبالتالي الامتحان لم يكن موحدا على مستوى الإدارة، بل لكل ثلاث أو أربع مدارس امتحان منفصل.

ولفت إلى أن التقيد بمواصفات الورقة الامتحانية هو ما جعل هناك تشابها في نوعية الأسئلة التي وردت في الشكاوى بأنها متطابقة.

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