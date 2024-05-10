سبب جديد وراء انفجار الغواصة «تيتان» الشهيرة في قاع المحيط

كان انفجار الغواصة «تيتان» الشهيرة، واحدة من أشهر الحوادث التي وقعت خلال صيف 2023 وشغلت العالم، وسيطرة على الرأي العام حينها، نتيجة انفجارها أثناء رحلة إلى حطام سفينة «تيتنايك» أسفل قاع المحيط، التي أودت بحياة 5 أشخاص، وبعد أشهر، ظهرت معلومات جديدة تكشفت أسرار عن سبب انفجارها.

خبير متخصص بالهندسة المدنية يدعى روبرتو بالاريني، قال إن انفجار الغواصة تيتان الشهيرة في شهر يونيو من العام الماضي، راجع إلى انبعاجات مجهرية في هيكل السفينة المصنوع من ألياف الكربون، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

ما هو الانبعاج؟

يأتي ذلك قبل شهر ونصف تقريبًا من الذكرى السنوية الأولى لانفجار الغواصة، والانبعاج‏ هو عدم استقرار ميكانيكي يمكن أن يؤدي إلى حالة انهيار في بناء أو لأحد الأجزاء في الآلات، وقال باحثون من جامعة هيوستن الأمريكية، إن الانبعاجات الدقيقة في هيكل الغواصة تيتان، من المحتمل أن يكون سببًا في انهيارها تحت الضغط.

هيكل الغواصة تيتان تعرض للتآكل

وأكد باحثون أيضًا أن هيكل الغواصة تيتان تعرض للتآكل بسبب الرحلات العديدة التي قامت بها، وضعفت إجراءات السلامة بها.

وقامت الغواصة تيتان بأكثر من 50 عملية غوص دون أي مشاكل قبل انفجارها الداخلي، ولكن كل رحلة ربما تسببت في مزيد من الضرر لهيكلها حتى فقدت سلامتها في النهاية.

ولا يزال المسؤولون يحققون في الأدلة التي تم انتشالها من حطام الغواصة للكشف عن السبب النهائي والأسباب التي أدت إلى انفجار تيتان.