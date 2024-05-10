تعيينات شركة كهرباء جنوب القاهرة 2024.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة من درجة «مدير عام» من العاملين بقطاع الكهرباء للوظائف التالية «مدير الإدارة العامة لحسابات المخازن «قطاع التكاليف وحسابات المخازن - مدير الادارة العامة للإحصاء والبحوث قطاع المركزي للشئون التجارية - مدير الادارة العامة لايرادات الشيخ زايد قطاع الشئون التجارية الهرم - مدير الادارة العامة لإيرادات وسط ريف الجيزة قطاع الشئون التجارية جنوب القاهرة- مدير الادارة العامة لايرادات مدينة 15 مايو قطاع الشئون التجارية جنوب القاهرة - مدير الإدارة العامة لإيرادات السيدة زينب قطاع الشئون التجارية وسط القاهرة - مدير الادارة العامة لايرادات غرب القاهرة »

الشروط الواجب توافرها لوظائف شركة الكهرباء 2024

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- مؤهل تجاري عالٍ مناسب ومدة خبرة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية بالدرجة السابقة لا تقل عن سنتين.

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

- اجتياز الاختبار أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة.

طريقة التقديم لوظائف شركة الكهرباء 2024

وطالبت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الراغبين في شغل الوظائف التقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية بالشركة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به الآتي:

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم إليها.

- نتيجة تحليل اختبار الكشف عن تعاطي المخدرات بمعرفة الجهات المختصة الموضحة بالقانون رقم 73 لسنة 2021.