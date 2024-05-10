البرودة ستعود مجددا.. «الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ارتقاع قيم الحرارة مستمر على أغلب المحافظات، إذ ما زلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واليوم، العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الليلة المقبلة، ستشهد البلاد كتلا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل، ستعود البرودة إلى الجو ليلا».