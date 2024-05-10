جددي في وصفات الفطار.. 3 خلطات مميزة للجبنة مثل المطاعم

الجبنة من الأصناف التقليدية على سفرة الإفطار، لذا يمكن التجديد فيها، بإعداد خلطات مميزة من الخضار والتوابل، والتغيير فيها حسب ما يناسب ذوق كل أسرة، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد» على قناة «cbc sofra»، وصفات لإعداد الجنبة.

خلطة جبنة قديمة من اللبن القاطع

المقادير:

لبن قاطع.

شطة ناعمة أو مجروشة.

بابريكا حارة أو حلوة ولا يفضل استخدام البابريكا المدخنة.

ملح.

قرون فلفل حار سليمة.

رشة بسيطة كركم بودرة.

كمون ناعم.

الطريقة:

يمكن تحضير خلطة جبنة قديمة من اللبن القاطع، ويوضع في الكبة اللبن القاطع والشطة والبابريكا والملح والكركم والكمون والفلفل الحار المفروم، وتضرب حتى تندمج المكونات وتحول إلى جبنة كريمي وتقدم.

خلطة جبنة اسطنبولي

المقادير:

ربع كيلو جبنة إسطنبولي.

نصف كوب من الطحينة.

رشة فلفل أسود.

كمون ناعم.

نعناع جاف.

1 طماطم مقطعة مكعبات.

1 فلفل أخضر رومي مكعبات.

1 فلفل أحمر حار مفروم.

1 بصل أحمر مفروم.

زيت نباتي.

1 جزر مبشور.

طريقة عمل خلطة جبنة إسطنبولي

في طبق توضع ربع كيلو جبنة إسطنبولي، ونصف كوب من الطحينة، ورشة فلفل أسود، ورشة كمون ناعم، ورشة نعناع جاف، والطماطم المقطعة مكعبات، والفلفل الأخضر المكعبات، والفلفل الأحمر الحار، والبصل الأحمر المفروم وجزرة مبشورة، ورشة من الزيت.

خلطة جبنة رومي

المقادير:

جبنة رومي مبشورة.

جبنة قريش.

لبن.

طريقة عمل خلطة جبنة رومي

في إناء على النار توضع الجبنة الرومي، وكمية بسيطة من اللبن، ويقلب جيدًا حتى تذوب الجبنة، ثم يضاف الخليط في الكبة مع الجبنة القريش ويتم الخلط جيدًا وتقدم.