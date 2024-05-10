لو هتسافر المصيف.. اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية الإضافية

مع قرب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يستعد كثير من الأشخاص والأسر إلى السفر إلى المصايف، لتبدأ هيئة السكك الحديدية في توفير عدة قطارات إضافية بداية من 1 يونيو المقبل، بالإضافة إلى القطارات اليومية العادية، لتسهيل التنقلات على المصطافين.

مواعيد قطارات الإسكندرية

كشفت سكك حديد مصر، في بيان، مواعيد قطارات الإسكندرية، تزامنا مع الاستعداد للسفر إلى المصايف من قبل الأصدقاء والأسر، وهي كما يلي:

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية يوميًا الساعة 07:00 صباحًا، يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا، وفق بيان هيئة السكك الحديد.

- قطار 119 تهوية ديناميكية من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 5 صباحا، ويصل الإسكندرية 9.45 صباحا.

قطار رقم 7 تهوية الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 10:15 صباحا.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

القطارات القادمة من الإسكندرية للقاهرة، قطار 32 تهوية ديناميكية يقوم الساعة 18:20 ويصل القاهرة الساعة 22:35.

- قطار 1130 ثالثة مكيفة يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة في تمام الساعة 10:15 مساءً.