مواعيد قطارات المصيف الإسباني والدرجة الثالثة.. رحلة بأقل تكلفة

ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فصلي الربيع والصيف، ويسعى البعض للسفر في رحلة استجمام إلى أحد شواطئ المناطق الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر، وينتهز كثيرون فرصة الذهاب للمصيف في أيام الإجازات.

وتعد محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية من أجمل المدن المصرية لقضاء إجازة مصيف بها، حيث تتميز بنقاء المياه وصفائها وهدوء الأجواء على الشواطئ، وفي هذا الصدد قررت الهيئة العامة لسكك حديد مصر توفير قطارات المصيف، والتي تنطلق من القاهرة إلى مرسى مطروح والعكس، بأنواع تناسب جميع الفئات من حيث قطارات النوم والإسباني المكيف والدرجة الثالثة.

مواعيد قطارات مصيف الإسكندرية ومرسى مطروح

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» مواعيد قطار المصيف من الدرجة الثالثة المكيفة والقطارات المكيفة الإسباني، والتي تمتاز بأسعارها التي تناسب جميع الفئات، وذلك لقضاء رحلة أسرية سعيد على الشواطئ بأقل تكلفة، وتأتي على النحو التالي.

يبدأ تشغيل قطار المصيف اعتبارا من يوم 1-6-2024، ومواعيدها كالتالي:

مواعيد قطارات مصيف مطروح الدرجة الثالثة مكيف

- قطار 939/940، درجة ثالثة مكيفة القاهرة - مرسى مطروح يومياً، وموعد قيامه من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً، ويصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.

- تشغيل قطار 1933/1934، درجة ثالثة مكيفة القاهرة مرسى - مطروح يومياً وموعد قيامه من القاهرة الساعة 11:15 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً.

- قطار 943/942، درجة ثالثة مكيفة، «مرسى مطروح- القاهرة»، وموعد قيامه من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً.

- قطار 1935/1936، درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح - القاهرة، وموعد قيامه من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات مصيف الإسكندرية درجة ثالثة مكيفة

- قطار 1131، درجة ثالثة مكيفة، القاهرة - الإسكندرية، وموعد قيامه من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً.

- قطار 1130، درجة ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، وموعد قيامه من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد قطارات المصيف الأسباني المكيفة

- قطار 773/772، مكيف أسباني، القاهرة - مرسى مطروح، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وموعد قيامه من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً، وذلك اعتبارا من يوم 2-6-2024.

- قطار 775/774، مكيف إسباني، مرسى مطروح - القاهرة، يعمل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وموعد قيامه من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً، وذلك اعتبارًا من يوم 17-6-2024.

حجز تذاكر القطار أونلاين

ويمكن حجز تذاكر القطار أونلاين باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع سكك حديد مصر من هنا.

- تسجيل بيانات المستخدم وتشمل: اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.