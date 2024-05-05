اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية قبل شم النسيم.. «لو هتسافر في الإجازة»

أعلنت هيئة السكك الحديدية مواعيد عمل هيئة السكك الحديدية خلال فترة أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، ومن ضمنها مواعيد قطارات الإسكندرية، إذ يرغب العديد من المواطنين بقضاء فترة الإجازات والأعياد بمدينة الإسكندرية.

وتتميز مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط بأماكن عديده للتنزه إلى جانب قربها من العاصمة القاهرة، فتلائم رحلة اليوم الواحد للعديد من المواطنين وبدورها نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد قيام قطارات «القاهرة - الإسكندرية».

مواعيد قطارات الإسكندرية

وأعلنت هيئة السكك الحديدية انطلاق العديد من القطارات يوميًا من وإلى تلبية لرغبة الركاب، وأعلنت مواعيدها كالآتي:

- موعد قيام القطار رقم 903 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 6 صباحا.

- موعد قيام القطار رقم 905 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية مباشر الساعة 9 صباحا.

- موعد قيام القطار رقم 901 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

- موعد قيام القطار رقم 911 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

- موعد قيام القطار رقم 913 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

- موعد قيام القطار رقم 917 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية مباشر الساعة الثانية ظهرا.

- موعد قيام القطار رقم 919 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

- موعد قيام القطار رقم 915 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

- موعد قيام القطار رقم 921 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- موعد قيام القطار رقم 925 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

- موعد قيام القطار رقم 923 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- موعد قيام القطار رقم 931 مكيف المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

- موعد قيام القطار الروسي رقم 1203 المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 13.25 ظهرا.

- موعد قيام القطار الروسي رقم 23 المتجه من القاهرة للإسكندرية الساعة 16.30 ظهرا.

- موعد قيام القطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» من محطة القاهرة الساعة 17:00.

انطلاق القطارات بمواعيدها

وأكّدت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية جاهزيتها لاستقبال ونقل الركاب في أوقات الأعياد، والحرص على انطلاق قطارات السكة الحديد في مواعيدها، إلى جانب توفير سبل الراحة والأمان في نقل الركاب، للتأكد من قضاء إجازة سعيدة.