طريقة سحرية لتسليك شواية فرن البوتاجاز المسدودة من الدهون

انسداد شواية فرن البوتاجاز من المشكلات التي تواجه البعض، لأنها تؤدي إلى عدم تشغيله بشكل جيد أو حتى تلفه، لذا فإن هناك طريقة سحرية لتسليكها، من فترة لأخرى، وفقًا لما نشر في موقع «good house keeping» بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين في تصليح البوتاجازات.

طريقة سحرية لتسليك شواية فرن البوتاجاز

في البداية قم بإخراج الشبكة من داخل الفرن لسهولة التعامل، وبعدها قم بتتبع خط الغاز المجود بجوار خط الشواية داخل البوتاجاز، ونقوم بفك خط الغاز حتى يتم الوصول لـ «الفونية»، لأنها هي المحور الأساسي، وبنسبة أكثر من 90 % هي السبب في المشكلة في ضعف شعلة الشواية.

طريقة فك الشواية

في هذه المرحلة قم بفك الفونية والشواية من البوتاجاز عن طريق مفك الصليبة والعادي ومفتاح 7 وآلة التسليك، من خلال المسمارين الجانبين للشواية، وبعدها نقوم بفك الفونية بواسطة مفتاح 7 ونقوم بتنظيفها جيدًا دون مبالغة حتى لا يفسد الثقب الموجود بها، وينتج عنها «هب النار»، بعد تنظيفها «بآلة الكوليزار»، يجب تثبتها عليه ليتم تركيبها مرة أخرى، وذلك لبعدها عن متناول الأيدي.

وبعدها قم بإعادة تركيب كل جزء مرة أخرى بعناية شديدة، وتركيب المسمارين الجانبيين بحرص شديد، وقم بتجربة نار الشواية حتى تتأكد من سلامتها.