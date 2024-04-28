3 عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار الفرن والبوتوجاز.. احذرها حفاظا على حياتك

يرتكب البعض عادات خاطئة، عند استخدام الفرن العادي أو فرن البوتوجاز، تعمل على زيادة ضغط الحرارة، ويؤدي تكرارها إلى الانفجار، وتعرض الأشخاص إلى جروح عديدة، لذا يجب الانتباه جيدا، بحسب تقرير على قناة cbc sofra.

استخدام باب الفرن بشكل خاطيء

استخدام باب الفرن العادي، أو فرن البوتوجاز بشكل خاطئ، عادة غير صحيحة يقع فيها الكثيرون، مثل اعتبار باب الفرن حامل لسند الصواني الساخنة، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الحرارة، ويحدث الانفجار، لذا ينصح بتجنب هذا الأمر، حفاظا على السلامة.

اختلاف درجة الحرارة

اختلاف درجات الحرارة من أهم العادات الخاطئة، التي تؤدي إلى حدوث انفجار للبوتوجاز، وهي وضع أشياء باردة، على زجاج الفرن الساخن، والعكس حتما سيؤدي لانفجاره سريعا، ما يؤدي إلى حدوث تباين كبير في درجات الحرارة، وتكرار هذا الأمر قد يصل إلى انفجار البوتوجاز تماما، لذا يجب الانتباه جيدا.

انسداد فتحات التهوية

تعمل فتحات وأنابيب التهوية، التي توجد داخل الفرن العادي أو البوتوجاز، إلى التهوية حتى لا يزداد الضغط، ويؤدي ذلك إلى كوارث كبيرة، لكن عند انسداد هذه الفتحات، يحدث ضغط كبيرة للحرارة، وقد لا يمكن السيطرة على الأمر، خاصة إذا جرى تشغيل الفرن لمدة طويلة.

نصائح لتجنب انفجار الفرن

ينصح بتنظيف الفرن أو البوتوجاز باستمرار، وإزالة أي دهون سقطت من الصواني، لأنها تعمل على انسداد فتحات التهوية، لتجنب أي انفجار قد يحدث، نتيجة ضغط الحرارة بشكل كبير، والابتعاد تماما عن وضع الصواني الباردة، فوق باب الفرن، مع ضرورة إجراء صيانة دورية، للتأكد من عدم حدوث تسريب للغاز.