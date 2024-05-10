منافسة قوية على 3 مقاعد في انتخابات غرفة شركات السياحة.. 22 مايو الجاري

قبل أقل من أسبوعين على انطلاق انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المقرر عقدها يوم 22 مايو الجاري، التى ستجرى على 3 مقاعد فقط بعد حسم الـ5 مقاعد الأخرى بالتزكية، تصاعدت وتيرة الانتخابات وبدأت الدعاية الانتخابية تظهر بقوة على صفحات التواصل الاجتماعي.

الشركات التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه سنويا

حقق المقعد المخصص لشركات السياحة حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه سنويا، التي يخوض الانتخابات عليه 3 مرشحين، اشتعل التنافس بين كل من باسل السيسى ووليد خليل، وبدأت حملات التأييد لكل مرشح منهما على صفحات التواصل الاجتماعي من أعضاء الجمعية العمومية وبدأ الجميع في الحشد لعمليات التصويت التي ستجرى يوم الأربعاء بعد القادم.

اعتذار أحد أبرز المرشحين عن الانتخابات

حققا المقعدين المخصصين لشركات السياحة حجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه، ويخوض الانتخابات بهما 6 أعضاء بعد أن أعلن بالأمس علاء الغمري اعتذاره عن الترشح للانتخابات الحالية، بات التنافس منحصرا بين كل من يسري سعودي وأحمد إبراهيم ومحمد الجندي.

وعلى المقاعد الـ32 المخصصة لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بدأ الـ43 مرشحا للفوز بتلك الانتخابات في إجراء اتصالات مع أعضاء الجمعية العمومية للحصول على ثقتهم خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 22 مايو 2024.

وفي سياق متصل، ينتظر أعضاء غرفة شركات السياحة يوم الأحد المقبل قيام محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى القضائية المرفوعة من أحد أعضاء الغرفة لإبطال اللائحة التي تمت على أساسها الدعوى لانتخابات الغرفة.