مسئولو «الإسكان» يتابعون مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

أجرى المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس هيثم الشمندي، معاون نائب رئيس الهيئة، زيارة إلى مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة تمهيدا لافتتاحها، وذلك بحضور المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، ومديري الإدارات في الجهاز ومسؤولي المشروعات.

وخلال الزيارة، جرى عرض موقف المشروعات الجارية في المدينة، ومقومات التنمية بها والمناطق المحيطة من مزارع سمكية، ومنطقة اقتصادية لهيئة قناة السويس، وبعض معوقات التنفيذ.

واستعرض مسؤولو الإسكان موقف محطة تحلية مياه البحر، وأعمال عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والمباني الخدمية، والجامعة التكنولوجية، والجامعة الأهلية، ومحطة محولات الكهرباء استعداداً للافتتاحات.

وتفقد المهندس أشرف فتحي، ومرافقوه، محطة تحلية مياه البحر بالمدينة بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، وهي أكبر محطة تحلية على مستوى الجمهورية، والوحيدة التي تعمل بنظام U F وحدة التنقية الفائقة.

كما تفقد مسؤولو الإسكان، محطة المحولات الرئيسية للكهرباء بالمدينة، فضلا عن المرور على عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمتابعة أعمال المرافق بمواقع العمارات، والتي تضم 217 عمارة بها 4340 وحدة سكنية، والمباني الخدمية بمنطقة خدمات المبادرة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، فضلا عن المرور على الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بور سعيد الجديدة، أنّه جارٍ الانتهاء من التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، لبدء تسليم الوحدات للسكان في أقرب وقت ممكن، وتشغيل الخدمات.

وفي ختام الزيارة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالمجهود المبذول من الجهاز، موجّها بسرعة إنجاز الأعمال في المدينة تمهيدا للافتتاحات المقبلة، وتكثيف معدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من الأعمال.