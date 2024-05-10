قافلة طبية للكشف على العاملين بالكهرباء وأسرهم في الواحات البحرية

تنظم شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العاملين بالواحات البحرية الواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء سواء المتواجدين بالخدمة أو المحالين على المعاش وأسرهم يومي الأحد والاثنين المقبل الموافق 13 و14 من شهر مايو الجاري 2024

قافلة بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أشارت الخدمات الطبية في بيان إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي بالقافلة الطبية بالواحات من خلال أطباء متخصصين من قبل مستشفيات دار الفؤاد مدينة نصر الرواد للعيون بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة وبرعاية الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وبأشراف الدكتورة غادة أحمد ماهر والدكتور نزيه أحمد رفعت رئيسا القطاع الطبي بالجيزة والإسماعيلية الطبي إضافة إلى الدكتور محمد أبو المعاطي محمد مدير عام الخدمات الطبية بقطاع الجيزة الطبي.

تقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين

أكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق أن القافلة الطبية تقدم أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين وأسرهم بنطاق المحافظات المختلفة لافتا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي بجميع التخصصات «العيون - الأنف والأذن - الباطنة - القلب - الجراحة العامة - المسالك»

توفير الأدوية التي يحتاجها المرضي

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية إلى مواصلة الشركة تنظيم المزيد من القوافل الطبية مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة والمناطق النائية لافتًا إلى أنّ القافلة تضم تخصصات مختلفة وعددًا من الأطباء والأطقم الطبية والتمريض لإجراء الفحوصات اللازمة لأي مواطن مع توفير الأدوية التي يحتاجها.