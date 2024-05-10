ضبط 2468 قضية تموينية في الجيزة خلال شهر

تلقى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافة أشكال الغش والاحتكار.

ضبط قضايا تموينية متنوعة

وكشف التقرير عن ضبط وتحرير 2468 قضية تموينية خلال شهر، بإجمالي مضبوطات وصلت إلى 127 طن مواد وسلع غذائية.

وشملت القضايا تحرير 1473 قضية تموينية في مجال المحلات العامة، وتضمنت إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط مخالفات في المخابز البلدية

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز، والتي أسفرت عن ضبط 875 قضية، شملت «تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص».

كما تم ضبط 103 قضايا بمجال الغش التجاري والتدليس بإجمالي مضبوطات 100 طن غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع، كما تم تحرير قضية لتجميع والاستيلاء على طن سكر تمويني مدعم من قبل الدولة لدى بدال تمويني، بالإضافة إلى 9 قضايا بمجال المواد البترولية لتجميع والاستيلاء على بنزين 80 و92 وسولار مدعم بإجمالي مضبوطات 9160 لترا.