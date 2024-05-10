«جولد بيليون» تكشف توقعات أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين، متجهة لتحقيق أعلى ارتفاع أسبوعي منذ الأول من أبريل الماضي، وذلك بعد بيانات إعانات البطالة الأمريكية التي جاءت أسوأ من التوقعات، لتعيد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، ودفعت كلا من الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى الهبوط مما دعم ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

سعر أونصة الذهب العالمية

وحسب بيان صادر عن مؤسسة «جولد بيليون»، فإن سعر أونصة الذهب العالمية استطاع تخطي مستوى المقاومة 2330 دولارًا ليحقق مستهدفات الصعود عند 2350 ثم 2370 دولارًا للأونصة، ويظهر مؤشر الزخم اليوم، إمكانية تحقيق مزيد من الصعود، بينما مؤشرات الزخم اللحظية تظهر تشبعا في الشراء.

توقعات أسعار الذهب عالمياً

وقد يدفع هذا السعر إلى التذبذب، وفي حال ارتفاع السعر فوق مستوى 2370 دولارًا أو تسجيل اغلاق أسبوعي فوقه سيتجه إلى منطقة 2395 – 2400 دولار للأونصة، بينما الإغلاق الأسبوع تحت هذا المستوى قد يعيده إلى 2350 ثم 2330 دولارًا للأونصة.