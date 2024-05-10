6 أنواع من الشوربة تساعدك على إنقاص وزنك بسهولة.. «هتحس بالشبع والنشاط»

يحرص متبعو الأنظمة الغذائية والرياضيين على تنويع أصناف الطعام الصحية حتى لا يشعرون بالملل المرتبط بتناول طعام محدود عند الالتزام بالدايت؛ ومن تلك الأغذية الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع فترات طويلة الشوربة، والتي أكد عدد من خبراء الصحة أنها طعام مغذي وشهي ويساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لموقع healthline.

الشوربة خيار مثالي

تؤكد الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، خلال حديثها لـ «الوطن» أن هناك بعض أنواع الطعام منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف التي تساعد على انقاض الوزن لما تحققه من شعور الشبع لفترات طويلة، منها الشوربة أو الحساء.

وأشارت جاد الحق إلى 6 أنواع من الشوربة اللذيذة التي يُمكن تناولها أثناء عمل الدايت للحفاظ على الوزن، وهي كالتالي:

شوربة الخضروات: من أنواع الحساء اللذيذة والغنية بالألياف النباتية التي تساعد على الإحساس بالشبع فترات طويلة.

شوربة السبانخ: تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ على سعرات حرارية منخفضة ما يجعلها خيار مثالي للأفراد متبعي أنظمة الدايت.

شوربة العدس: هو طبق مثالي لمتبعو الأنظمة الغذائية، فهي غنية بالبروتين والألياف، التي تعطي للشخص الشعور بالامتلاء والطاقة فترات طويلة ما يساعد على إنقاص الوزن.

شوربة حليب جوز الهند بالكاري: يمكنك الاعتماد على شوربة حليب جوز الهند بالكاري عند اتباعك لنظام غذائي صحي؛ لأنها تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وخفض الشهية.

شوربة الدجاج والخضروات: هي شوربة صحية تعزز الشعور بالشبع وتحقق مجموعة من الفوائد الصحية للجسم.

شوربة الطماطم الحارة: تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة تعزز عملية التمثيل الغذائي، لذا يمكن أن يساعد طبق حساء الطماطم الحارعلى فقدانك للوزن.

أهمية ممارسة الرياضة

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن الحفاظ على وزن صحي وقوام مثالي، يتطلب عدة أمور بجانب الأنظمة الغذائية، أهمها ممارسة النشاط البدني من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكذلك الحصول على قسط كاف من النوم لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، مع الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم.