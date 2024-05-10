5 نصائح للحفاظ على برودة الثلاجة في عز الحر

الحرارة الخارجية مشكلة تواجهها ربات البيوت خاصةً خلال فصل الصيف، إذ إنها تؤثر على أداء الثلاجات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يجعل بعضهن لحيلة الفصل لساعات طويلة لتبريدها، وذلك يسبب تلف بعض المأكولات بداخلها، ولحل تلك الأزمة نشر موقع «good house keeping»، بعض النصائح للحفاظ على برودة الثلاجة خلال الحر.

نصائح للحفاظ على برودة الثلاجة في الحر

- أولًا: يجب اتباع سلامة الثلاجة في فصل الصيف، لذا يجب ضبطها على درجة حرارة مناسبة لتضمني الحفاظ على برودة الطعام وعدم إجهاد النظام الخاص بالثلاجة.

- ثانيًا: إبعاد الثلاجة أو الديب فريزر عن أي حوائط المنزل، حتي يتمكن الهواء من أن يدور بشكل صحيح حول مواسير المكثف، وحتى لا يتسبب ذلك في تراكم الحرارة، وحال ارتفاع درجة حرارة الثلاجة ستعمل بكفاءة أقل.

تنظيف ملفات المكثف وتبريد الأطعمة

- ثالثًا: يجب تنظيف ملفات المكثف لتسمح للحرارة بالهروب، لأن تراكم الغبار والأوساخ عليها، يسبب ارتفاع درجة حرارتها وقد يتعطل الضاغط، لذا نظفيها بفرشاة ذات شعيرات خفيفة، لذا يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط.

- رابعًا: يجب الحفاظ على نظافة الثلاجة أو الديب فريزر، وعدم ملئهما بأشياء كثيرة، وتغطية الطعام ووضعه في وعاء محكم الغلق، لأن حالة ترك الأطعمة والمشروبات هي مكشوفة، يتم نشر الرطوبة داخل الثلاجة.

- خامسًا: اترك الطعام يبرد، لأنه إذا كان ساخنا داخل الثلاجة، حيث ترفع الحرارة المنبعثة من درجة الحرارة الداخلية، وذلك يجعل «الضاغط» يعمل بجدية أكبر.