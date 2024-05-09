حيلة بسيطة لاكتشاف عطل إطار الثلاجة.. «مش هتحتاج غير ورقة»

كثيرًا ما تسبب أعطال الثلاجات إزعاجًا لجميع أفراد الأسرة، خاصة في الطقس الحار إذ تلجأ ربات المنازل إلى حفظ المياه والمشروبات داخلها، وقد تؤدي أعطال الثلاجة إلى فساد الطعام وهو ما يشكل خسارة كبيرة، وقد تزداد الأمور سوءًا حال تأخر فني الصيانة عن زيارة المنزل.

خطورة تلف إطار باب الثلاجة

ومن أبرز أسباب الأعطال، تلف الإطار المطاطي ما يؤدي إلى حدوث خلل في الموتور «الكمبروسر»، نتيجة تسرب الهواء البارد إلى خارج الثلاجة، الأمر الذي يؤدي إلى عمل المحرك لساعات إضافية حتى ترتفع درجة حرارته ومن ثمّ يحترق، وبحسب موقع «good house keeping» المتخصص في شؤون المنزل، هناك حيلة تمكن المستخدمين من معرفة إذا كان خلل في الإطار المطاطي أم لا.

1- اختبار الورقة

ينصح بعمل اختبار الورقة للتأكد من كفاءة الإطارات حول باب الثلاجة من الداخل، وتعتمد فكرته على الإمساك بورقة عند إغلاق الباب ومن ثمّ محاولة سحبها، فإن تمكن الشخص من سحبها من بين الإطارات المطاطية بسهولة، يكون هذا مؤشرا لتلفها وهو ما يتسبب في تسريب الهواء البارد وبالتالي يفسد الطعام.

إصلاح تلف الإطار بالسشوار

في بعض الحالات، يمكن إصلاح إطارات الثلاجة التالفة عن طريق تعريضها لجهاز تصفيف الشعر الحراري «السشوار»، إذ يعمل الهواء الساخن المنبعث منه على استعادة متانة الإطارات وزيادة مرونتها، بما يجعلها أكثر قدرة على إحكام غلق الثلاجة وعزل الطعام بداخلها عن الهواء الخارجي.

وفي حالة أن هذه الطريقة لم تُجدِ نفعاً، يجب اللجوء إلى فني تبريد وتكييف كي يستبدل الإطارات القديمة بأخرى جديدة.