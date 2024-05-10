2.6 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام أمس.. والسرب في المقدمة

جاءت إيرادات السينما في شباك التذاكر عن يوم أمس الخميس، بنحو 2 مليون و680 ألفا و550 جنيها، وتضم خريطة الأفلام المعروضة حاليًا 4 أعمال ما بين الأفلام الوطنية والأكشن والكوميديا والفنتازيا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدر قائمة شباك التذاكر عن يوم الخميس فيلم السرب بإيرادات تتجاوز مليونا و600 ألف جنيه، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، آسر ياسين، نيللي كريم، دياب وصبا مبارك، سيناريو وحوار عمر عبد الحليم، إخراج أحمد جلال، إنتاج سينرجي.

المركز الثاني

وجاء بالمركز الثاني فيلم شقو بإيرادات 550 ألف جنيه، بطولة عمرو يوسف، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل ومحمد ممدوح، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.. بالمركز الثالث

احتل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة أمس المركز الثالث بإيرادات تقدر بنحو 463 ألف جنيه، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد والطفل جان رامز، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

المركز الرابع

جاء في المركز الأخير فيلم عالماشي بإيرادات 66 ألف جنيه فقط، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي وآية سماحة، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري.