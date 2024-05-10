463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، إيرادات 462 ألفا و953 جنيها، أمس، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، وتصدرها فيلم السرب بإيرادات تتجاوز المليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما بنحو 50 مليون جنيه، بينما تجاوزت إيرادات فيلم السرب في أسبوع عرض 20 مليون جنيه.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار من الكوميديا الممزوجة بالخيال، إذ تتحول حياة زوجين وتنقلب بكل تفاصيلها فجأة الأمر الذي يضعهما في مأزق كبير وعليهما المواجهة.