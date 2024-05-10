حزب العدل: الصعيد يشهد تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا نحو تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات والخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معاناة من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، وهذا واضح في مختلف سياسات وبرامج الدولة المقدمة للصعيد.

وأضاف بدرة، أن الدولة مهتمة بالارتقاء بحياة الإنسان ووضع الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، موضحا أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي شرعت الدولة في تحقيقها انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، وساهمت بقوة في مواجهة الهجرة الداخلية في ظل الكثافة السكانية ومحدودية الموارد لبعض المحافظات، وخصوصا في الصعيد.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، أن مبادرة حياة كريمة في صعيد مصر ساهمت بشكل كبير في تغيير الواقع في كل القطاعات المختلفة، بداية من قطاع التعليم والصحة وقطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات.